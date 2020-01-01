مكتشفه: لاوتارو رفض ريال مدريد وميسي اتصل به

أين يلعب لاوتارو الموسم المقبل؟

تحدث مكتشف لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، في الأرجنتين عن تفاصيل رفض اللاعب عرض ريال مدريد واتصال ليونيل ميسي به لإقناعه بالإنضمام إلى برشلونة.

لاوتارو محط حديث من قبل الصحافة الإسبانية والإيطالية بخصوص إصرار برشلونة على جلبه الموسم المقبل بعد تألقه الموسم الجاري مع إنتر.

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وقال أدريان فيرنانديز، مكتشف المهاجم الشاب في لينيرس، مع "سبورت": "شخص متواضع وذكي للغاية وتركيزه مرتفع، يعرف دائماً ما يريد ولم يبتعد عن هدفه أبداً".

وأكمل: "نعم، رفض ريال مدريد وأقنعته برفضه لأننا كنا تكلمنا مع مسؤولي راسينج، قلت له إن الأفضل له البقاء لفترة في الأرجنتين وهو ما حدث وحصل على فرصته الأولى كبديل لدييجو ميليتو في 2015".

وواصل: "حالياً في إيطاليا يظهر كل إمكانياته ويستمر في إذهالنا كل يوم، صغير في السن ولكن متكامل ويتحسن يوماً بعد الآخر، يذكرني بأجويرو ويسلك نفس طريقه ويمكن أن يحقق نفس نجاحاته، بل لاوتارو يملك قدماً يسرى أفضل ويلعب برأسه بشكل أحسن".

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وعن حقيقة عرض برشلونة: "لا أشك أن ميسي تواصل معه بالفعل وحالياً لابد وأنهم يضعون اللمسات لإنهاء الصفقة، سيكون الخليفة المثالي لسواريز وهناك سيستمر في التطور".

وختم: "نصيحتي له بقبول عرض برشلونة، ماذا أفضل من اللعب مع ليونيل ميسي وهو في الثانية والثلاثين ويملك 3-4 مواسم بعد، ذلك سيساعد المنتخب أيضاً لأنه سيزيد التفاهم الموجود بينهما".

آخر التقارير تشير إلى عرض برشلونة قرابة 60 مليون يورو ولاعبين من صفوفه لإقناع إنتر بتخفيض قيمة الشرط الجزائي البالغة 111 مليوناً بعقد الأرجنتيني.