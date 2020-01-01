لاوتارو: أنا سعيد مع إنتر وهدفي مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات

لاوتارو يغلق الباب في وجه الفرق المهتمة بالتعاقد معه

أكد لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر أنه يشعر بالسعادة مع فريقه، مشدداً على أن تركيزه بالكامل منصب على مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات.

وشارك لاوتارو مارتينيز، في فوز فريقه على نابولي بالأمس بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الـ 18 من السيري آ.

وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا أبذل قصارى جهدي مع إنتر وأعطي كل ما لدي في الملعب، أنا سعيد للغاية مع الفريق وأحاول أن أكون في قمة تركيزي بكل وقت هذا هدفي الفترة الحالية".

وتابع: "نحن نعمل داخل وخارج الملعب، لتحقيق الاستفادة الكبرى دائماً، الآن نحن في حالة جيدة ونحن سعداء بهذا نقوم بكل ما يطلبه منا المدرب".

وواصل: "نفكر دائماً في عملنا، وتحسن مستوانا بشكل مستمر نحن نحاول دائماً الفوز في كل مباراة نشارك بها، بعملنا الجاد النتائج ستأتي بالتأكيد".

جودين يسعى للرحيل عن إنتر بسبب استبعاده المستمر

ونجح الأرجنتيني صاحب الـ 22 عاماً، في تسجيل 14 هدفاً مع النيراتزوري هذا الموسم في مختلف البطولات، وصنع هدفاً وحيداً في الدوري.

جدير بالذكر أن إنتر يتصدر حالياً ترتيب الدوري برصيد، 45 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.