أبدى الكولومبي خاميس رودريجيز رأيه بشكل واضح في هوية البطل المفضل له بنهائي دوري أبطال أوروبا بين كل من ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

ورغم أن خاميس رودريجيز سبق له اللعب بصفوف ريال مدريد، إلا أنه أعلن بوضوح تفضيل ليفربول للفوز على الميرنجي في الثامن والعشرين من مايو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

لماذا يريد خاميس رودريجيز تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا؟

وقال لاعب الريان القطري الحالي عبر "تويتش": "أريد أن يكون ليفربول البطل، لدي العديد من الأصدقاء بالطبع في ريال مدريد وهو فريق صعب في مثل هذه النوعية من المباريات، ولكنني أريد أن يفوز لوتشو (لويس دياز)".

وأضاف حول مستقبله في الميركاتو المقبل: "سأرى ما يمكن فعله في الموسم المقبل، العودة إلى المستوى العالي متاحة، سنرى من يريد تلك القدم اليسرى!".

الجدير بالذكر أن خاميس يزامل دياز في منتخب كولومبيا، الأخير لاعب ليفربول يقدم مستوى رائعًا منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد في يناير لافتًا الأنظار إليه كواحد من أفضل المواهب في العالم حاليًا.

بينما خاميس رودريجيز فقد قضى 4 مواسم كاملة في ريال مدريد وقضى بعض وقته معارًا إلى بايرن ميونخ، حصل على بطولتين لدوري أبطال أوروبا، ويريد أن يعود مرة أخرى إلى المستوى الأعلى في أوروبا.

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