لانزيني: ديكلان رايس يمكنه التفوق على ماسكيرانو

إشادة كبيرة من صانع الألعاب الأرجنتيني لزميله الحالي في وست هام

يعتقد مانويل لانزيني لاعب وسط نادي وست الإنجليزي، أن زميله الحالي ديكلان رايس يمكنه التفوق على الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

رايس دخل تشكيل الفريق الأول للمدرب مانويل بيلجريني هذا الموسم، ليصبح واحداً من أبرز لاعبي الوسط في البريميرليج.

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لانزيني سبق وأن جاور ماسكيرانو في المنتخب الأرجنتيني، ويعتقد أن زميله الحالي يستطيع تقديم مستويات أفضل منه.

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وقال صانع ألعاب الهامرز:"رايس صغير جداً في السن ولكنه لعب ما يزيد عن 200 مباراة الآن".

وأضاف الأرجنتيني:"أحب اللعب بجواره نظراً للمساته المميزة وقدرته على استرجاع الكرة، هو واحد من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي".

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وتابع:"هو مثل ماسكيرانو الذي أعتبره لاعباً عظيماً، رايس يستطيع اللعب بنفس الطريقة وإذا حافظ على تركيزه سيتفوق على ماسكيرانو بدون أدنى شك".

يذكر أن صاحب الـ20 عاماً ارتبط مؤخراً بالرحيل عن وست هام والانتقال لمانشستر يونايتد الصيف القادم.