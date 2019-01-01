لام: نحتاج لتطوير الدوري الألماني وبايرن ميونخ في أزمة

تعرف على تصريحات فيليب لام حول الدوري الألماني

أكد فيليب لام، أسطورة بايرن ميونخ، أنّ الدوري الألماني يعاني من أزمة كبيرة ويحتاج للتطور في الفترة المقبلة.

لام حقق بطولة الدوري الألماني 8 مرات رفقة بايرن ميونخ، كما يقترب من الترشح لرئاسة الاتحاد.

وقال لام في تصريحات صحفية: "هناك أزمة كبيرة في المنافسة بالدوري الألماني والتي أثرت سلبيًا على مستوى الفرق في البطولات القارية".

وتابع: "الموسم الحالي أكبر دليل على ذلك، فرغم تراجع مستوى بايرن ميونخ وخسارته للعديد من المباريات لكنّه تمكن من العودة للصدارة وقريب من تحقيق البطولة".

قائد البافاري السابق أشار إلى أنّ حالة الفريق لا تسر حتى لو حقق الثنائية المحلية.

الإصابة منعته من حضور المباراة في أنفيلد ولكن لم تمنعه من الاحتفال بالوصول للنهائي 🕺🏆



نابي كيتا عاش ليلة سعيدة بكل تأكيد 😍



(📽️: IG/keitanabydeco) pic.twitter.com/peMc1rMymE — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 8, 2019

وأوضح: "بايرن ميونخ قد يحقق الدوري ووصل لنهائي الكأس لكنّه خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2011 وهذا أمر غير مقبول".

واختتم: "علينا النظر بدقة إلى كل ما يحدث في البوندسليجا ونسأل أنفسنا إن كنا نحاول تحسين الأمور أم لا نبالي".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ حقق لقب الدوري لست مرات على التوالي ويقترب من التتويج السابع بالبطولة.