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Mart van Mourik و علي سمير
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"سيحدث ذلك عاجلًا أم آجلًا" .. رسالة جريئة من يامال بعد خسارته الكرة الذهبية لصالح هاري كين

لامين يامال
هاري كين
برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإسباني
الكرة الذهبية

النجم الشاب كان من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة

علّق لامين يامال للمرة الأولى عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

واضطر جناح برشلونة البالغ من العمر تسعة عشر عامًا إلى تقبل حقيقة خسارته الجائزة المرموقة مساء الاثنين لصالح هاري كين، لكنه مقتنع بأنه سيفوز بهذا التكريم في المستقبل.

“سيحدث ذلك عاجلًا أم آجلًا”، هكذا بدأ يامال منشوره على إنستجرام، حيث شارك سلسلة من الصور من الحفل. “الأشياء الجيدة تحتاج إلى وقت. أثق في الطريق الذي أسلكه. دون تسرّع، بحماس، وبالهدوء الذي يجعلني أعلم أن لحظتي ستأتي يومًا ما.”

ثم هنّأ الدولي الإسباني الفائزين ووجّه أنظاره مجددًا نحو برشلونة. “مبروك للفائزين. تركيزي عاد مرة أخرى إلى ما هو مهم حقًا: أن أعمل على عودة برشلونة للتتويج بالألقاب مجددًا.”

وحلّ يامال مساء الاثنين في المركز الثالث في التصويت، خلف الفائز كين وكيليان مبابي. ومع ذلك، لم النجم الشاب المهاجم إلى منزله خالي الوفاض، إذ نال للعام الثالث على التوالي جائزة كوبا، الجائزة المخصصة لأفضل لاعب شاب في العالم.

وخلال مراسم التتويج، كان يامال قد أعرب عن رغبته في أن تذهب تلك الجائزة إلى زميله باو كوبارسي. وقال اللاعب: “كنت أتمنى أن يكون كوبارسي هنا، لأنني أعتقد أن هذه الجائزة كان ينبغي أن تكون من نصيبه. إنه يستحقها، فهو يلعب منذ وقت طويل على مستوى عالٍ.”



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