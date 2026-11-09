الإصابة تمنع لامين يامال .. ثنائي إسبانيا يغيب أمام تشيكيا في دوري الأمم

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ستفتقد إسبانيا اثنين من أبرز مهاجميها في المباراة المقبلة ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد تشيكيا. فقد تم استبعاد نجم برشلونة لامين يامال وقائد ريال سوسييداد ميكيل أويارزابال من الرحلة إلى براغ، في ظل معاناة المدرب لويس دي لا فوينتي من نقص في عدد اللاعبين المتاحين.

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نجم برشلونة يامال يغيب بسبب إصابة في الركبة

لن يسافر يامال مع المنتخب الإسباني لخوض مباراة الدوري الأوروبي للأمم المقبلة في براغ. يعاني النجم الشاب حالياً من آلام في الركبة عقب فوز برشلونة الصعب على أتلتيكو مدريد في ملعب متروبوليتانو. ورغم أن فريق هانسي فليك حصد النقاط الثلاث بفضل ثنائية من فيرمين لوبيز، إلا أن الأثر البدني للمباراة أجبر الجناح على تأجيل مشاركته مع المنتخب الوطني.

وقد ظل الجهاز الطبي في برشلونة على اتصال مستمر مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بشأن الحالة البدنية للاعب البالغ من العمر 19 عامًا. وتقرر أن أفضل خيار هو بقاء يامال في كاتالونيا لتلقي العلاج الأولي، بدلاً من المخاطرة بتفاقم الإصابة أثناء الرحلة الجوية والمباراة في تشيكيا. وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) أنه من المتوقع أن ينضم اللاعب إلى الفريق في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بمجرد أن تظهر التقارير الطبية تحسنًا كافيًا.

أويارزابال يعاني من المرض في سان سيباستيان

ومما يزيد من متاعب المنتخب الإسباني، من المقرر أن يغيب أويارزابال أيضًا عن مباراة ليلة الخميس. فقد أصيب مهاجم ريال سوسييداد بمرض شديد شبيه بالإنفلونزا، مما منعه من السفر إلى سيوداد ديل فوتبول في لاس روزاس. ويستريح أويارزابال حاليًا في منزله في سان سيباستيان، حيث يقوم أطباء المنتخب الوطني بمراقبة درجة حرارته وحالته العامة يوميًا.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بياناً لتوضيح وضع اللاعبين، مشيراً إلى أنهما لم يتم استبعادهما نهائياً من الفترة الدولية الحالية. وجاء في بيان الاتحاد، وفقاً لما نقلته صحيفة ماركا: «سينضم اللاعبان إلى المعسكر في الأيام المقبلة ليكونا جاهزين لمواجهة إنجلترا في ملعب إستاديو متروبوليتانو».

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دي لا فوينتي يضطر إلى إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق

يأتي غياب يامال وأويارزابال في أعقاب تغييرات سابقة طالت القائمة الأصلية التي أعلن عنها دي لا فوينتي. وقد اضطر المدرب بالفعل إلى البحث عن تعزيزات أخرى لضمان بقاء الفريق قادراً على المنافسة في المراحل الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم. وتُشكل هذه التغييرات المتأخرة اختباراً لعمق التشكيلة الإسبانية في سعيها لتأمين صدارتها للترتيب.

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وفي خطوة منفصلة للتعويض عن مشاكل اللياقة البدنية، استدعى دي لا فوينتي خورخي دي فروتوس ليحل محل اللاعب المصاب أندر بارينيتشيا. ويوفر لاعب رايو فاييكانو خياراً مباشراً آخر في الأجنحة، وهو ما أصبح ضرورة نظراً لعدم توفر مهاجمين رئيسيين آخرين في الوقت الحالي. وانضم دي فروتوس إلى معسكر الفريق في لاس روزاس يوم الاثنين لبدء الاستعدادات للرحلة إلى براغ.

الأنظار تتجه إلى المواجهة في متروبوليتانو

بينما يظل التركيز منصبًا على المهمة المباشرة في تشيكيا، من الواضح أن المعسكر الإسباني يدير شؤون نجومه الأساسيين مع التركيز على المباراة التالية. تُعتبر المباراة ضد إنجلترا في ملعب متروبوليتانو مباراة بارزة، وستكون عودة كل من يامال وأويارزابال إلى صفوف الفريق أولوية قصوى. ومن شأن عودتهما أن توفر دفعة قوية للبطل الأوروبي أمام جماهيره.

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ويقدم الطاقم الطبي لكل من برشلونة وريال سوسييداد تحديثات منتظمة لضمان أن تكون عودة اللاعبين إلى صفوف المنتخب الوطني سلسة. وفي الوقت الحالي، سيتعين على دي لا فوينتي إيجاد بدائل تكتيكية لمباراة الخميس، مما قد يتيح فرصًا للاعبين مثل نيكو ويليامز أو بريان سرقسطة لقيادة الهجوم في غياب اللاعبين الأساسيين.