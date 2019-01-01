لامبارد يكتفي بالتعادل في أولى مبارياته مع تشيلسي

تشيلسي يتعادل وديًا مع بوهيميانز بهدف لمثله في أولى مبارياته تحت قيادة لامبارد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تعادل تشيلسي أمام بوهيميانز بهدف لمثله في مباراة ودية كانت هل الأولى للبلوز تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

وكان لامبارد قد تولى قيادة تشيلسي رسميًا خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري مطلع الأسبوع الحالي.

وبعدما قاد حصتين تدريبيتين للفريق، حان موعد المباراة الودية الأولى للسوبر فرانكي كمدرب مع البلوز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وانتهت المباراة التي خاضها تشيلسي أمام بوهيميانز بالتعادل بهدف لمثله، في مواجهة حملت الطابع الودي أداء ونتيجة.

وسجل هدف تشيلسي الوحيد المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي، والذي كان قد انضم إلى الفريق إبان حقبة أنطونيو كونتي.

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يذكر أن أزرق لندن كان قد أنهى موسمه المنصرم في المركز الثالث على سلم ترتيب البريميرليج، كما أنهاه بطلًا للدوري الأوروبي.