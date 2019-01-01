لامبارد يعلق على أنباء انتقاله لتدريب تشيلسي

موسم مميز لنجم البلوز السابق مع ديربي كاونتي يجعله مرشحاً لخلافة ساري

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق ديربي كاونتي، أنه يفضل تجاهل شائعات عودته مرة أخرى لفريقه السابق تشيلسي.

لامبارد قدم مستويات مميزة خلال تدريبي لديربي هذا الموسم، وقاد الفريق لنهائي المرحلة الفاصلة للتأهل إلى الدوري الإنجليزي.

نجاح لامبارد جعله يرتبط سريعاً بالانتقال لتدريب تشيلسي، وسط الشكوك حول مستقبل المدرب الحالي ماوريسيو ساري.

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وقال النجم الإنجليزي عن تلك التكهنات:"قمت بالرد عليها أكثر من مرة، وأجدها صعبة جداً قبل مباراتهم المهمة القادمة".

وأضاف:"تشيلسي لديهم ساري الذي يحاول الفوز بالدوري الأوروبي عندما يلعب ضد أرسنال في النهائي الأربعاء المقبل".

وتابع:"الارتباط بتشيلسي شيء طبيعي وواضح، نظراً للمستوى الجيد الذي نقدمه، مع قضائي 13 عاماً مع هذا النادي".

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واستكمل:"أتفهم تلك الأنباء المتزايدة ولكني لا أفكر بها، وكل ما بذهني هي مباراة الإثنين القادم ومساعدة فريقي على الفوز".

يذكر أن ديربي يستعد لملاقاة أستون فيلا الإثنين القادم، في مواجهة لو فاز بها سيعود بالفريق مرة أخرى للبريميرليج بعد غياب طويل.