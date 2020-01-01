لامبارد يعد بصفقات قوية لتشيلسي في سوق الانتقالات

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يعد بضم صفقات قوية لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن حصول الفريق على قدرة التعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية سيمنح البلوز الفرصة للتحسن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لدخول سوق الانتقالات وتلبية احتياجاته من أجل تقليل الفجوة مع أهل القمة في الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد: "منعنا من سوق الانتقالات تسبب في التركيز على ما نملك في الوقت الحالي، وأن نعرف إمكانيات الشباب في صفوف تشيلسي بشكل أفضل".

تشيلسي ومانشستر وميلان.. أكثر الأندية احتياجاً للميركاتو الشتوي

وأضاف: "كل ما مرينا به في الفترة الأخيرة يعد إيجابيًا، في بعض الأوقات كانت الأمور جيدة بالنسبة لنا وفي بعض الأحيان لا لكن في النهاية عندما نستطيع ضم اللاعبين وينضج شبابنا ذلك سيقلل من الفجوة مع القمة لنأمل أن ننجح في ذلك بالموسم الجديد".

وأكمل: "ذلك سيعتمد بالأساس على العمل الذي سنقوم به وإذا ما كنا سنستطيع تطبيقه على ملعبنا لكنه أيضًا يعتمد على العديد من المتغيرات الأخرى مثل ضم الصفقات الصحيحة".

وأنهى تصريحاته في ذلك الشأن: "الأمر لا يتعلق فقط بالفرديات بل بقدرة الجدد على الاندماج في طريقة لعبنا، والإدارة تعرف ما الذي أريده ولو كان الشعور إيجابيًا تجاه لاعب بعينه من جانبي وجانبهم سنتحرك لضمه على الفور".

ودافع عن لاعبه كالوم أودوي: "لسوء الحظ وسائل التواصل الاجتماعي لا يوجد بها ما هو صحيح أو خاطيء، لم أشاهد ما حدث لكن مثل تلك الأمور يجب التعامل معها بهدوء".

وأردف: "ليس لدي أي مشاكل معه ويجب أن يفهم ذلك، قلت بعد مباراة ساوثامبتون أنه لاعب شاب لكن هناك الكثير من التركيز على كل ما يقوم به، في الوقت الذي يجب علينا فيه أن نمنحه الصبر".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد تم تخفيض عقوبته من الإيقاف لمدة فترتي انتقالات لفترة واحدة ليسمح له بالشراء خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي ينطلق اليوم.



