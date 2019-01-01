لامبارد يطالب ديشان بعدم استدعاء كانتي لمعسكر فرنسا المقبل

نداء عاجل من لامبارد لمدرب منتخب فرنسا

بعث المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، رسالة واضحة وصريحة لنظيره في المنتخب الفرنسي ديديه ديشان، ليُخرج من حساباته نجولو كانتي في معسكر الديوك المقبل، لمنح اللاعب راحة كافية بعد سلسلة الإصابات الأخيرة التي أعاقت بدايته مع البلوز.

وقضى لاعب ليستر سيتي السابق أغلب أوقاته في فصل الصيف في صراعه مع الإصابة التي يعاني منها منذ نهاية الموسم الماضي، وهو ما تسبب في جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية ضد مانشستر يونايتد، قبل أن يُشركه المدرب في مباراة كأس السوبر أمام ليفربول وأيضًا أمام ليستر سيتي في الأسبوع الثاني للبريميرليج.

إلا أن سوبر فرانك اضطر لإبعاده عن الانتصار الأول هذا الموسم، والذي تحقق على حساب نوريتش سيتي بنتيجة 3-2 أمس السبت، وذلك لتفادي تفاقم إصابة نجولو في الكاحل.

وقبل أن يُعلن مدرب الديوك عن قائمته التي ستخوض مباراتي ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، قال لامبارد للصحفيين "إنه لأمر صعب، لم يتوقف عن اللعب المستمر في آخر 4 سنوات، وقد أصيب في مباراة نهائي اليوروبا ليج، ثم أصاب نفسه أمام مانشستر يونايتد".

الاحتفال هو ما يميزه دائمًا.. جريزمان يسجل هدف رائع واحتفال أروع في الكامب نو 💫 pic.twitter.com/MWW7UStcxh — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وأضاف "عمومًا نحاول اجتياز ذلك، يوم مباراة نوريتش كان مؤلمًا، لكن فترة التوقف الدولي ستكون رائعة بالنسبة له ليتعافى من الإصابة بشكل صحيح، وبالطبع سيكون أمرًا رائعًا إذا بقى معنا لأنه بحاجة لذلك".