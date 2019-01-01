لامبارد يشرح .. لماذا سيكون أكثر صرامة على آبراهام؟

لامبارد يريد الحفاظ على مهاجمه الموهوب

أصر المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، على أنه سيكون أكثر صرامة في تعامله مع اليافع الإنجليزي تامي آبراهام، وذلك بعد انفجاره موهبته التهديفية، التي أسفرت حتى الآن عن توقيعه على سبعة أهداف في أول 5 جولات في موسم البريميرليج الجديد.

وتصدر لاعب منتخب شباب الأسود الثلاثة عناوين الصحف البريطانية أمس السبت، بعد نجاحه في دك شباك ولفرهامبتون 3 مرات –هاتريك-، في المباراة التي حسمها فريقه في قلب "المولينيو" بنتيجة 5-2، ومع ذلك استبدله سوبر لامبارد بزميله البلجيكي باتشواي في آخر 13 دقيقة من عمر المباراة.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية اليوم الأحد "تابعته عن كثب في تشامبيون شيب في آخر عامين، وشعرت أن الوقت المناسب قد حان لإتاحته فرصته. وكان بحاجة لإظهار أحقيته في الفرصة في فترة الاستعداد الصيفية، لذا دفعت به منذ البداية أمام مانشستر يونايتد".

وتطرق للحديث عن المنافسة الشرسة بين باتشواي، جيرو وآبراهام، قائلاً "لدينا منافسة في هذا المكان، ولا أريد أن أتحدث عن باتشواي وجيرو لأننا بحاجة إليهما، وباتشواي يبدو حادًا ويقدم شيئًا على مستوى عال، لذا الأمر يبقى متروكًا لتامي للحفاظ على مكانه".

وتابع "لقد وثقت به منذ البداية، وما زال مستعدًا لمنحه المزيد من الفرص، لكنه سأكون أكثر صرامة عليه أكثر من أي وقت مضى، لأنه أظهر ما يمكنه القيام به، لذا في اللحظة التي قد يترنح فيها ويفكر فقط في تلك الأهداف، سيشعر بالراحة في قدميه، لذلك من المهم بالنسبة له أن يتأكد من استمرار قدميه داخل الملعب".

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من جهة أخرى، راهن على انضمام تامي إلى صفوف المنتخب الإنجليزي في أقرب فرصة، وذلك لاعتقاده بأن المدرب جاريث ساوثجيت لن يستبعده مرة أخرى، لا سيما بعد توهجه مع أسود غرب لندن، بجانب أهدافه السبعة، التي يحتل بها صدارة هدافي البريميرليج بالتساوي مع سيرجيو أجويرو.