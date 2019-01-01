لامبارد يسعى لضم دروجبا لطاقم تدريب تشيلسي

فرانك لامبارد نجم فريق تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي للفريق يريد أن يحصل على بوجبا في الطاقم التدريبي للبلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فرانك لامبارد المدير الفني الحالي للفريق يريد الحصول على خدمات زميله السابق ديدييه دروجبا في طاقم تدريب الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تووك سبورت" والتي كشفت أن لامبارد يريد الاستعانة بخدمات دروجبا ليمنح جهازه وفريقه دفعة كبيرة.

أسطورة تشيلسي كلاعب✅

أسطورة تشيلسي كمدرب؟🤔



هذه أبرز الأرقام عن فرانك لامبارد pic.twitter.com/U8VolxyZ5K — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩

وكان لامبارد قد تم تقديمه اليوم كمديرًا فنيًا جديدًا للبلوز وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه سيقدم كل ما لديه من أجل الفريق في الفترة المقبلة.

ويعد دروجبا متفرغًا في الوقت الحالي إلا من تحليل بعض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية في التليفزيون المصري، وهي البطولة التي تنتهي بالـ ١٩ من الشهر الجاري.

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وأعلن النجم الإيفواري اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بنهاية العام الماضي بعدما ختم مسيرته مع فريق فينوكس رايزينج الأمريكي.

جدير بالذكر أن دروجبا كان قد شارك في ٣٨١ مباراة بقميص تشيلسي في فترة تواجده بإنجلترا، سجل خلالهم ١٦٤ هدفًا وصنع ٨٦.