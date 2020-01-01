لامبارد يسخر من الفار بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد

لامبارد ينتقد قرارات التحكيم الليلة..

أبدى فرانك لامباراد، المدير الفني لفريق تشيلسي، استياءه من التحكيم عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعتهما الليلة.

وتعرض تشيلسي للخسارة بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى أنتوني تايلور، حكم المباراة، هدفين لتشيلسي، أولهما بسبب وجود مخالفة على سيزار آثبيليكويتا، والثاني بداعي التسلل على أوليفيه جيرو.

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وقال لامبارد، في تصريحات عقب اللقاء: "كان يجب طرد هاري ماجواير، بعد تدخله على باتشواي، هذا واضح، بالتأكيد كان ليغير ذلك مجرى اللقاء".

وأضاف: "في لقطة الهدف الأول الذي أُلغي لنا، آثبيليكويتا تعرض للدفع قبل أن يرتكب المخالفة، فيما كان جيرو متسللاً بأظافر أصابع القدم، وهذه اللقطة الوحيدة التي تفهمتها، فهذه هي القواعد الآن".

وتابع المدرب الإنجليزي: "لا افهم لماذا لا يذهب الحكم لشاشة الفار ويراجع اللقطة، هذا يجب أن يحدث".

وأردف: "هذه الهزيمة خادعة، لدينا شعور بأننا قدمنا أداءً جيدًا، لا أعلم كم التسديدات التي سددناها ولكنها كثيرة، وإن لم تسجل، فلا يمكننا الفوز بالمباريات".

وواصل: "نحن رابع الدوري، والموسم يبدأ الآن، الناس لم يتوقعوا أن نكون هنا ولكن ها نحن ذا".

وحذر: "أنا لست لطيفًا، ويمكنني انتقاد الفريق، ونستطيع أيضًا أن نندب حظنا في بعض الأحيان، ولكن إذا لم نترجم فرصنا إلى أهداف لن نفوز".

وبسؤاله عن مستوى ميشي باتشواي، مهاجم تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، أجاب: "كانت ليلة صعبة له، يُقيم المهاجمون وفقًا للأهداف المُسجلة، إنها حقيقة".

وأتم: "نحتاج إلى أهداف من مهاجمبنا ولكننا لا نحصل على ذلك، لا يمكننا الاعتماد في ذلك على تامي أبراهام طوال الموسم".

وعن إصابة كانتي:" إصابة في نفس مكان المشكلة القديمة التي عانى منها، لا تبدو جيدة ولكن لا توجد تأكيدات حول ارتباطها بالإصابة السابقة حتى الآن".

يذكر أن الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 38 نقطة في المركز السابع بالبريميرليج، بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي الرابع، بينما يتصدر ليفربول المسابقة بـ76 نقطة.