لامبارد يتمنى استمرار هودسون في تشيلسي

تعرف على موقف لامبارد من هودسون ولوفتوس تشيك

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، رغبتنه استمرار كولوم هودسون أودوي في صفوف الفريق والحصول على عقد جديد.

هودسون لديه عقد ينتهي في 2020 ومطلوب في صفوف بايرن ميونخ.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "لدينا العديد من اللاعبين الشباب وسوف نحرص على امتلاك دائمًا أفضل المواهب".

وتابع: "علينا المضي قدمًا والحفاظ على الأسماء التي نمتلكها وبالأخص اللاعبين المميزين أمثال هودسون. أتمنى حقًا أن يستمر في الفريق".

هداف البلوز التاريخي أشار إلى أنّ هودسون يملتك 18 عامًا فقط ولديه مستقبل في تشيلسي وهناك حرص من الإدارة على الحفاظ عليه.

وكان لامبارد قد أكد عدم احتياج فريقه لضم صفقات جديدة مؤكدًا على أهمية الاعتماد على الشباب.

تشيلسي معاقب بالحرمان من التعاقد مع صفقات جديدة خلال الصيف الجاري.