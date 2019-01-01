لامبارد وتشيلسي - البلوز إلى أين بعد عودة نجمهم السابق؟

تجربة جديدة ومجازفة تبدو محسوبة للنادي الإنجليزي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن عودة أسطورته ونجمه السابق فرانك لامبارد، ولكن هذه المرة كمدرب للفريق.

لامبارد لم يخض سوى تجربة وحيدة في مجال التدريب، كانت مع ديربي كاونتي، ولكن حالة من التفاؤل تسود الأجواء بالنادي اللندني بعد تعيينه.

الصيف بدأ بحالة من اختلال التوازن والغموض بتشيلسي، لرغبة ماوريسيو ساري في العودة لبلاده، لعدم تأقلمه مع الأجواء الإنجليزية.

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الخطة

يميل لامبارد للعب بخطة 4/2/3/1 والتي ستكون مفيدة ومناسبة لإمكانيات تشيلسي الحالي، لامتلاك الفريق للعديد من لاعبي الوسط.

أسلوب الإنجليزي يعتمد بشكل أكبر على التوازن بين الدفاع والهجوم، الميزة التي تناسب كثيراً لهوية تشيلسي.

البلوز لم يتحملوا الشكل الدفاعي الذي ظهر عليه الفريق مع ساري، وإجباره للاعب مثل نجولو كانتي على الهجوم، وهو ما قد لا نشهده مع لامبارد.

ديربي كاونتي جاء في المركز السادس بجدول دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب"، ونجح في تسجيل 69 هدف وتلقى 54 هدف.

الرصيد التهديفي يبعد كثيراً عن نورويتش سيتي المتصدر صاحب الـ93 هدف، ولكنه أفضل منه دفاعياً حيث تلقى الفريق الصاعد للبريميرليج 57 بشباكه.

وهو ما يعطي لمحة بسيطة عن أرقام لامبارد وطريقته التي تتشابه مع ساري، ولكن بتحفظ دفاعي أكبر عكس ما شاهدناه الموسم الماضي.

مجازفة محسوبة

بالنظر للأسماء المتاحة أمام تشيلسي هذا الصيف، نجد هناك بعض الخيارات المطروحة التي تبدو أفضل وأكثر خبرة من لامبارد.

ماسيميليانو أليجري وإريك تين هاج، نونو إسبيريتو وخافي جارسيا، جميعها اسماء تمتلك تجارب وإنجازات سابقة، بالإضافة لجيانفرانكو زولا.

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ولكن مع العقوبة الحالية لتشيلسي التي تفرض عليه عدم ضم لاعبين جدد لموسم كامل، تعتبر المهمة صعبة أمام الجميع في تطبيق أسلوبهم الخاص.

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استمرار أي منهما في منصبه كان سيصبح محل شكوك كبيرة، بطبيعة تشيلسي وعادته على تغيير المدربين، وتخوف أي مدرب من الاستمرار بتجربة محكوم عليها بالفشل.

الأمر الذي يجعل لامبارد الخيار الأنسب، باعتبار الشعبية الجارفة التي يتمتع بها لدى الجماهير، مما يمنحهم الصبر على تخطي هذه المرحلة الحرجة.

تجربة مختلفة

معظم التجارب السابقة لتشيلسي مع المدربين باستثناء جوزيه مورينيو، كانت تعتمد على أهداف قصيرة المدى لا تستمر لفترة طويلة.

رغم النجاحات التي حققها كارلو أنشيلوتي وأنطونيو كونتي وروبرتو دي ماتيو، إلا أن ذلك لم يشفع لهم بالاستمرار طويلاً مع البلوز.

لامبارد يأتي بتجربة مختلفة تماماً، استعان فيها تشيلسي ببعض الأساطير الآخرين أبرزهم بيتر تشيك بمنصب المدير الرياضي.

تشيلسي يمتاز بتواجد عنصر الخبرة في نجولو كانتي، ويليان ديفيد لويز وأزبلكيوتا وماركوس ألونسو وجورجينيو.

وكذلك عناصر أخرى شابة مثل تامي أبراهام وبوليسيتش وكالوم هودسون أودوي ولوفتس تشيك، العوامل متاحة لمرور المرحلة الانتقالية بدون صفقات، نحو مستقبل يبدو مشرقاً للبلوز.