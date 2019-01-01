لامبارد والمحمدي يعانيان من خطر خصم النقاط مع ديربي كاونتي وأستون فيلا

خطر خصم النقاط يداهم كل من فريقي ديربي كاونتي بقيادة فرانك لامبارد وأستون فيلا بوجود المصري أحمد المحمدي في ظل مخالفات مالية جسيمة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن كل من أستون فيلا الذي يلعب له النجم المصري أحمد المحمدي وديربي كاونتي الذي يدربه نجم تشيلسي المعتزل فرانك لامبارد مهددان بخصم نقاط من رصيدهما.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن كلا الناديين ومعهما فريق شيفيلد وينزداي قد يعانوا من خصم نقاط يصل لـ 9 من رصيدهم.

وذكرت الصحيفة أن السبب خلف تلك المخاطر يأتي لوجود مخالفات مالية جسيمة قامت بها إدارات الأندية، وتخضع للتحقيق في الوقت الحالي.

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وكان فريق برمينجهام قد وقعت عليه عقوبة بخصم تسع نقاط من رصيده في التشامبيونشيب بالفعل قبل حوالي عامين وتحديدًا في مارس 2017 لنفس السبب.

وذكر مصدر خاص للصحيفة أنه هناك أندية آخرى مهددة بنفس العقوبة بعد تقديم التقرير المالي الخاص بالثلاث سنوات الأخيرة في الأسبوع الماضي.

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جدير بالذكر أن تطبيق تلك العقوبة على برمنجهام قبل عامين تسبب في تراجعهم بجدول الترتيب بشكل كبير حيث كانوا قريبون من منطقة الهبوط.