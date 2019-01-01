لامبارد: نحن تشيلسي.. لا نأتي إلى هنا ونخسر 4-0!
أبدى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إحباطه من نتيجة فريقه بالخسارة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، والتي اعتبرها غير مقاربة للواقع.
وقال لامبارد لسكاي سبورتس:"لم تكن النتيجة مقاربة لـ4-0 إطلاقاً، 4 أخطاء كلفتنا الأهداف، ولكننا سيطرنا على غالبية الشوط الأول وسددنا في القائم، كان لدينا بعض القرارات السيئة في الثلث الأخير، كان يجب أن نتقدم في الشوط الأول لولا ذلك".
وأضاف:"هم فريق يلعب على المرتدات، وهي نقطة قوة كبيرة. لديهم السرعة وإذا تركت لهم الفرصة سيقومون بالمرتدة، لوقت طويل لم نسمح لهم بذلك، والآن لدينا الكثير من الدروس لنتعلمها".
وأوضح:"نحن نفتقد الدوليين واللاعبين الكبار ولكني لا أريد اختلاق الأعذار، الفريق لعب مباراة تنافسية لوقت طويل ولكننا ارتكبنا 4 أخطاء حاسمة".
وتابع:"نحن تشيلسي، نحن لا نأتي هنا ونخسر 4-0، ولكن علينا تقبل ما حدث، لدينا كأس السوبر (الأوروبي) ثم أول مباراة على ملعبنا، علينا أخذ الأمور الجيدة والسيئة وتحليلها".
يذكر أن تلك كانت المباراة الرسمية الأولى للامبارد كمدرب للبلوز.