لامبارد : مورينيو يتحدث مع الحكام أكثر من لاعبيه

المدرب الإنجليزي شدد على الصداقة القوية التي تجمعهما

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن كواليس الخلاف الذي دار بينه وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام، خلال المواجهة بينهما في دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين.

مورينيو دخل في مشادة كلامية بالمنطقة الفنية مع لامبارد، بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه على حساب البلوز بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي 1/1 في الوقت الأصلي.

ومن جانبه علق لامبارد على خلافه مع مورينيو قائلاً:"كنا نحظى ببعض المرح على الخط، أتعامل جيداً مع جوزيه وكان تعليقي بخصوص حديثه مع الحكام أكثر من حديثه مع لاعبيه، لذلك هي مجرد لحظة عابرة لأن احترامي له لن يتغير بغض النظر عما يقوله على خط التماس".

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وأما البرتغالي قال بعد المباراة:"الأهم هو مشاعري تجاهه بغض النظر عن الكلمات التي تبادلناها، أشعر بالامتنان الكبير تجاهه، حيث منحني كل شيء خلال فترة لعبه ومن الصعب نسيان ذلك".

وأضاف:"كان لاعباً رائعاً، وهناك صداقة كبيرة بيننا، كل ما في الأمر هو منحه بعض النصائح من مدرب كبير إلى آخر موهوب وصغير في السن".

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وتابع:"اللاعبون ليسوا بحاجة للعصبية في المنطقة الفنية أثناء الفوز، السبب الرئيسي للوقوف هناك يكون بسبب الخسارة، فعلى سبيل المثال كنت أشعر بالحزن تجاه ما حدث له، عندما كان متأخراً 3/0 ضد وست بروميتش، حيث كان يجلس حزيناً على الكرسي"

واستكمل:"بالنسبة لي لا يمكنني تعليمه كرة القدم، فهو يعرف اللعبة جيداً، لذلك أردت إخباره أنه ليس بحاجة للعصبية خلال تقدم فريقه".

وأما عن خروج إريك داير للذهاب إلى الحمام خلال المباراة:"خرجت من الملعب لأحاول إعادته مرة أخرى، لعدم وجود تبديلات وقتها، ولكني أتفهم لعبه لفترة طويلة وهو متعب ويعاني من الجفاف ونقص الطاقة في العضلات".

وعن فترة غياب سون هيونج مين:"سيعود بشكل طبيعي بعد نهاية فترة التوقف الدولي".

يذكر أن المباراة القادمة لتوتنهام ستكون ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، بينما يلعب تشيلسي مع كريستال بالاس بالجولة الرابعة من نفس البطولة.