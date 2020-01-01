لامبارد: مهمتنا باتت الأصعب بعد الفشل في ميركاتو الشتاء

لامبارد يتحسر على ميركاتو يناير..

سيطر الإحباط على فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، بسبب عدم عقد صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية.

تشيلسي، لم يعقد أي صفقات في الصيف الماضي، نظرًا لحرمان النادي اللندني من سوق الانتقالات قبل أن يُرفع الحظر نهاية العام المُنصرم، إلا أنه فشل في إبرام أي صفقة في يناير.

وقال لامبارد في تصريحات للصحفيين بمركز تدريب البلوز: "في كل مرة أنظر فيها إلى التلفاز، أجد لاعب ما يوقع لنادٍ، هذه سوق الانتقالات، في الحقيقة ميركاتو يناير كان مهمًا جدًا لنا، لأننا لم نتمكن من إحضار لاعبين بالصيف الماضي".

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وأضاف: "الأن فاتتنا نافذتين للانتقالات، وهو ما يجعل المهمة أصعب، أكثر مما تتخيلون، الناس سوف يشعرون بالملل إذا واصلت البكاء على ذلك".

وأردف: "يتوجب عليّ العمل الآن وعلى اللاعبين أيضًا، أعتقد في بداية الموسم لم يرشحنا أحد لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، لكننا خالفنا التوقعات حتى الوقت الراهن، لكن من بعد هذا الشهر أعتقد أن المهمة باتت أصعب".

وتابع: "بالتأكيد عليً أن أكون أول شخص إيجابي، لكن بنفس الوقت علي أن أكون صادقًا عندما أتحدث أمام وسائل الإعلام، نعلم جيدًا أن الاستثمار شئ مهم جدًا لأي نادٍ يرغب بالنجاح".

وواصل: "لست بحاجة لضرب مثال، الجميع يرى ما حدث مع الفريقين اللذين يهيمنان على الكرة الانجليزية ليفربول و مانشستر سيتي".

جيرو ينهي مسلسله بالبقاء في تشيلسي

وأفاد: "انظروا إلى مانشستر يونايتد، لقد أحضروا لاعبًا كبيرًا جدًا ومن الطراز العالمي وأنا شخصيًا معجب به (برونو فيرناندينز)، وأيضًا شيفيلد وتوتنهام تعاقدوا مع عدة لاعبين وهم ليسوا على مسافة بعيدة منا، ونحن لم نتعاقد مع أي لاعب بالصيف أو هذا الشهر".

وأكمل: "عمل كريس وايلدر مع شيفيلد لا يُصدق؛ لأنه لديه سنوات من العمل مع هذا الفريق ومع ذلك فقد دعم صفوفه بلاعبين يراهم مناسبين".

وأردف: "كلامي هذا ليس من أجل إحباط فريقي فنحن مازالنا في المركز الرابع وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقينا، لكن بعد ما حدث هذا الشهر؛ أعتقد إننا أصبحنا غير مرشحين للمركز الرابع، لماذا؟ لأن المنافسين دعموا صفوفهم وأصبحوا أقوى، ونحن مازلنا كما نحن".

وألمح لامبارد إلى استياءه من عدم التخلص من مهاجمه أوليفيه جيرو، في يناير، موضحًا: "هذه الفرق لم تضم لاعبين جدد وحسب بل تخلصوا أيضًا من لاعبين عقودهم ستنتهي قريبًا وليسوا سعيدين في النادي وهذا يساعد على نقاء الأجواء بشكل أكبر داخل الفريق، هذا لا يقل أهمية عن مسألة التعاقد مع لاعبين جدد".

ونوه: "في العام الماضي ورغم اختلاف الظروف، مررت بميركاتو شتوي مع ديربي كاونتي، وكان من الصعب التعاقد مع لاعبين، الجميع لديه صعوبات، ودعونا ألا ننسى أن نافذة الانتقالات صعبة".

وأتم: "عندما خسرنا على ملعبنا أمام ليفربول، لم أر ردة فعل مثل ذلك أبدًا، وذلك لأن الجماهير تقول إن اللاعبين صغار ونحن في مرحلة انتقالية، نحن نحتاج هذه الثقة الآن أكثر من أي وقت مضى".

ويحل تشيلسي ضيفًا على ليستر سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، من عمر الدوري الإنجليزي.