لامبارد: لم يكن سهلاً على صلاح أن يترك تشيلسي

صلاح رفض عدم المشاركة مع تشيلسي في 2015 والآن أصبح نجم ليفربول

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، أنه لم يكن سهلاً على صلاح ترك تشيلسي في 2015.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليفربول، مساء الأحد القادم في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد عن صلاح: "كل شخص لديه مسار مهني خاص، ولكن لسوء الحظ لم ينجح صلاح في تشيلسي، ولكن تشيلسي له فضل كبير عليه".

وواصل: "كانت موهبته واضحة، لم يحصل على فرصة للعديد من الأسباب ولكن كان بإمكان الجميع رؤية موهبته".

وتابع: "الآن هو نجم ليفربول، إذا كان عليك البحث عن شيء فعليك البحث عن جهودات صلاح نفسه، لم يكن الأمر سهلاً عليه أن يغادر تشيلسي ويتخذ هذا القرار".

وأكمل: "مواجهة من قالوا إنك لن تصل إلى شيء أمراً ليس سهلاً، لقد أصبح نجم ليفربول الآن، الفضل في ذلك له هو شخصياً".

جدير بالذكر ان صلاح لعب خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين.