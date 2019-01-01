لامبارد: لست قلقًا بشأن الدفاع ولم أقابل أليجري من قبل

لامبارد يتحدث عن مشاعره تجاه ويست هام وعن أليجري وأزمة تشيلسي الدفاعية

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إنه لا يهتم بشأن مشاعره تجاه فريقه الذي بدأ مسيرته الكروية معه ويست هام يونايتد.

وسيحل ويست هام يونايتد ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي مساء السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول المباراة، أكد لامبارد أنه من الضروري السير على نفس النسق التصاعدي الذي يسير عليه الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وقال لامبارد: "لقد قدمنا نتائج جيدة وأداء كبيرًا، كان لدينا بعض الأخطاء التي أفقدتنا انتصارات في المباريات الأخيرة، ولكن أكرر أننا يجب أن نسير على نفس النسق التصاعدي"

وأضاف: "مشاعري تجاه ويست هام؟ لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على مباراة الغد، لست قلقًا بشأن ما سأشعر به في مواجهة فريقي السابق، لقد لعبت بقميص تشيلسي ضدمهم كثيرًا وكنت قادرًا على السيطرة على مشاعري"

وتابع: "الدفاع في آخر 20 دقيقة ضد فالنسيا؟ لا أعتقد أننا نواجه مشكلة دفاعية، هناك بعض الأخطاء التي تحدث في كرة القدم بشكل طبيعي"

وأردف: "لست قلقًا من وجود مشكلة في دفاع الفريق، لقد قدمنا مباريات مميزة على المستوى الدفاعي ولا نعاني من مشكلة كبرى في هذا السياق"

وحول حالة تامي أبراهام قال: "هو بحالة جيدة ومستعد للمواجهات المقبلة، نفسيًا هو مؤهل لذلك كما رأى الجميع وبدنيًا لا يعاني من أي إصابة"

واسترسل: "بيليجريني مدرب قدير والمواجهة أمامه تكون صعبة دائمًا وذات طابع خاص، هو مدرب فاز بالبريميرليج من قبل ويعرف أجواء هذه المسابقة جيدًا"

وحول باقي اللاعبين قال: "باتشواي؟ سنرى جاهزيته ونقرر، البقية بخير ولدينا عدد من اللاعبين القادرين على تعويض الغيابات"

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يذكر أن تشيلسي قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام حامل اللقب في آخر نسختين مانشستر سيتي، كما تعادل بعدها أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا.