لامبارد: لا أحب الأعذار وكان يمكننا تحقيق الفوز

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز أمام نظيره ليستر سيتي اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد عن انزعاجه الكبير من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها على قدرة الفريق بتحقيق الفوز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ليس بعد يا فرانكي 🙌

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تفاصيل اللقاء👇 pic.twitter.com/co3P4L1ma2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

وقال لامبارد: "لقد بدأنا المباراة بشكل مذهل، وكان يمكن أن نسجل هدفين أو ثلاثة، وتمتعنا بالسرعة والذكاء وكنا نمتلك طاقة كبيرة، لكننا سمحنا لليستر سيتي أن يعودوا في النتيجة خلال الشوط الثاني، لم أكن سعيدًا تمامًا بما حدث، لقد منحناهم الكثير من الفرص بالهجمات المرتدة".

وأضاف: "علينا أن ننظر للمباريات المقبلة، وعلينا أن نفرض شخصيتنا بشكل أكبر على المباريات، قمنا بذلك أمام ليفربول بالفعل لكن لم يحدث اليوم، يمكننا أن نهاجم الخصم وأن نكون في وضع لا يسمح لهم بالهجمات المرتدة في نفس الوقت، يجب أن نقوم بعمل أكبر ونطور المزيد من الأمور".

وأكمل عن ماسون ماونت: "أنا سعيد من أجله، لقد سجل هدفًا جميلًا وبشكل رائع، لكنني محبط لأننا لم نحصل على الثلاث نقاط".

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واختتم: "لا أحب استخدام الأعذار، مباراة السوبر الأوروبي ربما كان من أسباب الإرهاق، لكن كان هناك مشاكل آخر كان علينا أن نحلها في الملعب، لو كنا سجلنا الهدف الثاني كنا سنصعب عليهم الأمور".

جدير بالذكر أن المواجهة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحصل تشيلسي على نقطة وحيدة من أصل مواجهتين حيث خسر اللقاء الافتتاحي أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة.