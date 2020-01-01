لامبارد: لا أتوقف عن التفكير في تحسين الفريق

لامبارد واثق من قدرته على تحسين اللاعبين..

حث فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، لاعبيه الشباب إلى مواصلة العمل وبذل جهد أكبر خلال المباريات القادمة في البريميرليج.

لامبارد تحدث على هامش مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة 26 من البريميرليج، وشدد على أهمية المباراة بالنسبة لفوز فريقه نهاية الموسم بالمركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد: "عندما تلعب في الفريق الأول في تشيلسي عليك أن تدفع نفسك نحو الأفضل وأن تجتهد لتحقيق الأفضل أنت لا تلعب في نادي صغير".

المزيد من الفرق

وأضاف: "عندما اعتمدنا على الشباب في بداية الموسم قدموا أداء أكثر من رائع ولكن عليهم أن يكونوا واعين بأن اللعب في الفريق الأول له متطلبات كثيرة حتى وأنت في أقل مستوياتك الكروية عليك أن تدفع نفسك وتجبرها على تقديم الأفضل".

لامبارد يعقتد أن الفوز على يونايتد هو مفتاح الحفاظ على المركز الرابع الذي يحتله فريقه في الوقت الحالي برصيد 41 نقطة، الذي ينافس عليه شيفيلد يونايتد وتوتنهام ومانشستر يونايتد وإيفرتون على مسافة أبعد قليلاً.

وأردف: "أظن أن العقوبة التي تعرضنا لها في بداية الموسم بعدم شراء لاعبين جدد جعلنا نكتشف كنز من اللاعبين الشباب سيفيدون النادي لسنوات طويلة".

كانتي: تشيلسي يمتلك فريقًا بطلًا ونحارب على المركز الرابع

المدرب الشاب يعتقد بأن لاعبيه لم يقدموا كل ما لديهم حتى الآن ولا يزال هناك أفضل وتحسين للأداء بشكل أكبر من ذلك.

واختتم: " دائماً ما أخبر نفسي هي التعديلات الصغيرة التي يمكنني إجراؤها على كيفية الاستعداد وكيف نتدرب يومياً؟.. لا أتوقف عن التفكير في تقديم الأفضل.

تشيلسي يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعبه ستامفورد بريدج غداً، ويلاقي بعدها فريق بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.