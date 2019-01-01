لامبارد: كلابي السر وراء انتصارات تشيلسي

تألق كبير لتشيلسي الشهر الماضي

أوضح فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، عن أنه يتفائل بكلابه قبل مباريات الفريق، بالإضافة لبعض الأمور التي يراها تجلب الحظ له.

وتم اختيار لامبارد مدرب الشهر في البريميرليج عن أكتوبر الماضي بعد سلسلة الانتصارات التي حققها تشيلسي وارتقائه للمرتبة الثالثة.

لامبارد: سعيد بجائزة مدرب الشهر وكانتي أكثر من مجرد محور دفاعي

وقال لامبارد في حوار مفتوح مع المراسلين بمركز تدريب كوبهام: "هناك بعد الأمور الروتينية التي أحب القيام بها قبل المباراة، مثلاً تمشية الكلاب، والحذاء الذي أرتديه في التدريبات، ووقت مغادرتي للملعب، أعرف أنها أمور غريبة".

وأضاف: "قبل المباريات أخرج بالكلاب في وقت وطريق محدد، تساعدني على تصفية ذهني، كذلك أذهب للجيم وأتدرب على العجلة لوقت محدد، 50 دقيقة، إذا لم أقم بتلك الأمور، أشعر بأنها تترك أثراً على النتائج".

وعن الفوز بجائزة الشهر: "أنا شخص يؤمن بالنحس، والبعض يقول إن تلك الجائزة تجلبه، ولكن لاعبي فريقي سيثبتون العكس لأنني أريد مواصلة اللحظة".

وتحدث لامبارد عن لاعبه ماتيو كوفاشيتش: "نعمل على عملية تسجيله للأهداف، خصوصاً مع تطوره الكبير، إذا سجل سنكون كلنا سعداء له، طبيعي للاعبين الأجانب أن يحتاجوا لبعض الوقت للتأقلم في البريميرليج".

وعن هجمة كورت زوما العنترية في مباراة أياكس: "تظهر مدى الثقة التي يتمتع بها، في الغالب ضحكت لأنك لا ترى العديد من المدافعين يقومون بذلك، ولكن أنهاها كمدافع للأسف".

ويستضيف تشيلسي جاره كريستال بالاس مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.