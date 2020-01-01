كلوب: رأي المشاهير في فيروس كورونا لا يهم .. ولامبارد قلق

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن رأيه في تفشي فيروس كورونا غير هام.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن رأيه في تفشي فيروس كورونا الخطير حول العالم غير هام على الإطلاق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب إقصاء فريقه من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد تشيلسي، وأكد خلالها أن رأي جميع المشاهير غير هام، والأهم هو رأي أصحاب الخبرات.

وقال كلوب: "ما الذي لا أفهمه في الحياة هو لماذا رأي مدرب كرة القدم هام في الأمور التي تخص الجميع؟ ما يقوله أي شخص مشهور غير هام على الإطلاق".

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وأضاف: "أنا شخص لا يملك المعرفة في ذلك الجانب، لا يجب أن أتحدث عنه أبدًا، من يجب أن يتحدث في ذلك الشأن هم من يملكون الخبرة فيه".

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وأكمل: "أنا قلق مثل الجميع فأنا أعيش على نفس الكوكب وأريد أن أكون في أمان وصحة، أتمنى للجميع ذلك لكن رأيي في فيروس كورونا غير هام، حقًا أنا أرتدي قبعة كرة قاعدة".

وعلق فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على الفيروس قائلًا: "بكل تأكيد أنا قلق كمدير فني ووالد وزوج، الجميع هنا في نفس المركب ولديهم نفس القلق".

جدير بالذكر أن رابطة الأندية الإنجليزية كانت قد بحثت إمكانية إقامة مباريات كرة القدم دون جماهير حال قررت الحكومة منع التجمعات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.