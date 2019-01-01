لامبارد: قرار هازارد شخصي ولدي خطط خاصة بكانتي

فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي يؤكد تفهمه لقرار إيدن هازارد بالرحيل عن صفوف تشيلسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فرانك لامبارد نجم فريق تشيلسي السابق والمدير الفني الحالي للبلوز على تفهمه الكامل لقرار رحيل البلجيكي إيدن هازارد لصفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن رحيل هازارد يعد قرارًا شخصيًا وعلى الجميع أن يحترمه بشكل كامل.

أسطورة تشيلسي كلاعب✅

أسطورة تشيلسي كمدرب؟🤔



هذه أبرز الأرقام عن فرانك لامبارد pic.twitter.com/U8VolxyZ5K — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩

وقال لامبارد: "هازارد رحل لأن ذلك كان أمرًا هامًا بالنسبة له، وبناءًا علي ذلك النادي احترم قراره والجماهير أيضًا، لكنه غير متواجد حاليًا لنتحدث عنه، فقط نتمنى له الحظ السعيد".

وأضاف عن أهدافه مع الفريق: "تطوير النجوم الشباب سيكون أمرًا هماً بالنسبة لنا، لكن أيًا كان عمرك ١٨ أو ٣٢ يجب أن تقدم أفضل ما لديك، وذلك ما أسعى له".

وأكمل: "النادي لم يطالبني بإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، لكنهم ليسوا في حاجة لمثل ذلك الحديث، وتلك أحد مزايا تواجدي هنا، لست في حاجة لمعرفة متطلبات النادي".

فيديو - تشيلسي يوقع بشكل نهائي مع كوفاسيتش

واختتم تصريحاته: "لدي خطط خاصة بمركز نجولو كانتي في الموسم المقبل، هو واحد من أعظم لاعبي خط الوسط في العالم، وهذه أحد مزايا تلك الوظيفة أنني سأعمل مع نجومًا كبار مثله".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد أعلن صباح اليوم عن تولي لامبارد قائد الفريق السابق للمسؤولية الفني بعد رحيله عن ديربي كاونتي.