"لامبارد غير جاهز لتدريب تشيلسي"

دينيس وايز نجم تشيلسي السابق يؤكد أن قائد البلوز المعتزل والمدير الفني لفريق ديربي كاونتي فرانك لامبارد غير جاهز لتدريب النادي اللندني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لاعب تشيلسي السابق دينيس وايز أن فرانك لامبارد القائد المعتزل للبلوز والمدير الفني الحالي لديربي كاونتي لا يملك الخبرات الكافية من أجل تدريب الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وايز لصالح "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق يحتاج لشخص يملك خبرات تقوده خلال المرحلة المقبلة.

ساري يُعلق ضاحكاً على إذا كان يوفنتوس سيسمح له بعد ارتداء بدلة: "أفضل ملابسي الاعتيادية الرياضية وليس الرسمية، لم نتحدث صراحة في الأمر، في مثل عمري المهم هو أن لا تخرج عارياً" 😅



(📸: @juventusfc) pic.twitter.com/dPyDnHkUHO — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وقال وايز: “أعتقد أنه من المبكر للغاية بالنسبة للامبارد أن يبدأ في تدريب تشيلسي، هو لديه الكثير ليقدمه لكنه لا يملك الخبرة الكافية بعد في كل نواحي التدريب".

وأضاف: "إذا ما جاء فرانك من أجل تدريب الفريق لابد أن يأتي بشخص يحمل الكثير من الخبرات، وسيكون هناك تغييرات عديدة لأنه سيريد أن يأتي بالطاقم الخاص به".

الاتحاد الأوروبي يصدم ليفربول وتشيلسي بسبب تذاكر السوبر

وأكمل: "الجميع يجب فرانك لامبارد في تشيلسي منذ أن كان لاعب وعلى الجوانب الشخصية، لكنه لم يكن مدربًا لفترة طويلة بما يكفي، وهذا يقلقني، أتمنى أن تتخذ الإدارة القرار الصحيح".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت لامبارد بالانضمام لصفوف تشيلسي على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد.