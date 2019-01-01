لامبارد: جاهزون لبرشلونة وأتمنى بقاء زوما

تعرف على تصريحات لامبارد عقب الخسارة من كواساكي اليابني

أبدى فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام كواساكي الياباني رغم الخسارة.

تشيلسي تلقى هدفًا واحدًا في المباراة الودية ضد الفريق الياباني ليخسر أول مباراة خلال الفترة التحضيرية.

وقال هداف البلوز التاريخي في تصريحات عقب المباراة: "رغم الهزيمة أرى أنّ الفريق ظهر بصورة جيدة للغاية وبالأخص في النواحي البدنية وهو مؤشر مطمئن للموسم المقبل".

وتابع: "أتمنى استمرار كيرت زوما في الفريق ولا أعتقد أنّه سيغادر خلال الصيف الجاري لأننا بحاجة إلى خدماته".

وحول تامي أبراهام وكيبا اريزبلاجا، أكد المدرب اقتراب الثنائي من التعافي من الإصابة ومن المرجح تواجدهما أمام برشلونة الأسبوع المقبل.

واختتم: "أعتقد أنّ الفريق يمر بمرحلة جيدة ونستعد بأفضل طريقة للمباراة المقبلة ضد برشلونة ونهدف معرفة الإيجابيات والسلبيات".

جدير بالذكر أن البلوز سيلعب ضد برشلونة يوم الثلاثاء المقبل قبل مواجهة ريدينج وريد بول سلزبورج وبروسيا مونشنجلادباخ.