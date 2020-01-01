لامبارد: تدريب تشيلسي صعب وخسائر ليفربول طبيعية

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على صعوبة مواجهة ليفربول في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على صعوبة مواجهة فريقه القادمة ضد ليفربول ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد خلال المؤتمر الصحفي المعتاد قبل المباراة بيوم، وأكد خلالها أن تدريب البلوز صعب بالنسبة لأي مدرب، وتطرق للحديث عن وضع فريقه قبل المواجهة.

وقال لامبارد عن الإصابات: "كريستينسن لديه مشكلة بسيطة وربما يغيب في لقاء الغد، كذلك يغيب لوفتوس تشيك وأبراهام وكانتي وبوليسيتش".

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وأضاف: "الفريق يريد أن يقدم كل ما لديه أمام خصم صعب مثل ليفربول حتى نعبر للدور التالي، علينا أن نتمتع بالكثير من الروح في تلك المواجهة".

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وأكمل: "أتوقع أن يختار يورجن كلوب تشكيلة صعبة لتلك المباراة، لقد قاموا بالكثير من العمل في الموسم الماضي وفوزنا عليهم وقتها لا يعني أي شيء الآن ولن تجعل الأمور أسهل".

وأردف: "موسمهم كان مذهلًا حتى الآن، وخسارتهم في الآونة الأخيرة لا تعني الكثير فهم مثل أي فريق آخر يتعرض للتراجع أحيانًا".

وأنهى تصريحاته مجيبًا عن إذا ما كانت وظيفة تدريب تشيلسي أصعب مما تخيل: "لا لقد كنت أعلم ذلك، ومررت بموسم صعب للغاية مع ديربي وهذه هي طبيعة عملي، ولدي الصبر الكافي للتعامل معه".

جدير بالذكر أن تشيلسي يمر بسلسلة نتائج سلبية مؤخرًا بعد الخسارة ضد بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة في لندن والتعادل مع بورنموث في الدوري.