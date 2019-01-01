لامبارد بعد تجاوز ليل: الآن تغير كل شيء

سوبر لامبارد يتنفس الصعداء بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح

أعرب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد عن ارتياحه بعد تخطي ليل الفرنسي في عقر داره بهدفين لهدف في واحدة من مواجهات الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وبعد المباراة قال سوبر لامبارد لشبكة بي تي البريطانية "إنه لشعور رائع حقًا، كانت مباراة صعبة، أضف إلى ذلك ضغط خسارتنا أمام فالنسيا، لذا كانت انتصارًا مهمًا خارج ملعبنا".

وأضاف "كان فيكايو توموري جيدًا مرة أخرى، وعليه الاستمرار على ذلك، الآن أياكس يتصدر المجموعة، وهذا يعطينا ثقة وأفضلية، وقبل أي شيء الفوز على ليل سيكون بداية العمل الشاق".

بهذه النتيجة، يكون تشيلسي قد رفع رصيده لثلاث نقاط، ليقفز إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن فالنسيا بعد هزيمته أمام المتصدر بست نقاط أياكس أمستردام بنتيجة 0-3 على ملعب "ميستايا" في نفس التوقيت، فيما ظل ليل بلا نقاط في المركز الأخير.