لامبارد بعد الخماسية: نحتاج المواصلة وهاتريك آبراهام رسالة للجميع

سوبر لامبارد يتغزل في مواهب تشيلسي .. ويُطالب الفريق بالاستمرار على نفس النسق

بدا مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، سعيدًا أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه خارج القواعد على حساب بعبع الكبار ولفرهامبتون بنتيجة 5-2، في المباراة التي جرت على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة للبريميرليج.

وبعد المباراة قال سوبر لامبارد لشبكة (بي بي سي) البريطانية "بالطبع سعيد للغاية، وأعتقد كنا نُقدم مباريات جيدة، لكننا لم نكن نحصل على النتيجة المستحقة، واليوم ذهبنا إلى الذئاب من العودة بالثلاث نقاط، وبعد نجاحنا في الحصول على هدفنا، نُريد الآن المواصلة".

وبخصوص تألق لاعبيه الشباب، قال "سعيد من أجل جميعًا، خاصة توموري، لقد عمل بجد في الفترة الماضية، وأنا أعرف جيدًا أنه لاعب رائع، بالإضافة إلى تامي آبراهام وماسون مونت".

وتابع "نحاول دائمًا إعطاء الفرصة للشباب، وهم يُثبتون أنفسهم ويظهرون من مباراة لأخرى أننا ينبغي علينا منحهم المزيد من الفرص مع الفريق الأول، أعتقد أنهم يستحقون ذلك، لأنهم يتمتعون بالجودة بالإضافة إلى ذلك حبهم للنادي".

أبراهام يقود تشيلسي للفوز على وولفرهامبتون بخماسية ⚽️ pic.twitter.com/cAfhNWXJ2m — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وعن هاتريك آبراهام قال "أعرف مدى صعوبة العمل في الأكاديمية، وبالنسبة لتامي، فهو متحمس لتسجيل الأهداف ولديه القدرة على فعل ذلك، ومن الواضح أنه يتقدم بشكل مذهل من مباراة لأخرى، وأهداف الثلاثة المختلفة تعبر عن موهبته في التسجيل، وتوضح لنا ما يستطيع القيام به".