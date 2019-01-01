لامبارد: الخسارة طبيعية في الدوري الإنجليزي ونسعى للمزيد من الاستمرارية

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على حاجة فريقه للتحسن في أكثر من جانب للعودة للنتائج الجيدة.

أكد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على حاجة فريقه للتحسن على أكثر من مستوى قبل أن يعودوا لتحقيق النتائج الطيبة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن الفريق يحتاج للاستمرارية قبل أي شيء ولتحسين الأمور على المستوى البدني أيضًا.

وقال لامبارد: "نحن في حاجة للاستمرارية فلدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وفي الدوري الإنجليزي دومًا ما وجدنا المنافسة هذه هي طبيعة البطولة، سنجد ملاعب صعبة وسنخسر بعض المباريات".

وأضاف: "بكل تأكيد تلك لن تكون نهاية العالم لكن سيكون من الهام أن نتعلم من تلك المباريات مثل مواجهتي إيفرتون ووست هام".

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وأكمل: "مررنا بعدة أيام متذبذبة، ولعبنا بشكل سيئ أمام وست هام ثم بشكل رائع في وسط الأسبوع وبعدها خسرنا من إيفرتون، لا يمكننا أن نتحمل عدم الاستمرارية بذلك الشكل، بتلك الطريقة لن نتواجد حيث نريد أن نكون".

وأنهى تصريحاته: "ربما يكون هناك بعض الفرق أقوى مننا على المستوى البدني لكن تلك مشكلتنا وعلينا أن نحلها وكان علينا الانتباه لذلك مبكرًا".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد خسر أمام وست هام وإيفرتون وفاز بشق الأنفس على أستون فيلا ليتراجع في الترتيب للمركز الرابع خلف مانشستر سيتي.