لامبارد: اقضوا الوقت مع عائلاتكم وحيواناتكم الأليفة

مدرب تشيلسي فرانك لامبارد يتحدث عن قضاء الوقت مع الأطفال والحيوانات الأليفة في ظل توقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا

تحدث المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد إلى الجماهير وذلك على الرغم من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وتعليق البريميرليج إلى الـ 30 من إبريل.

وكان لامبارد قد تحدث منذ أيام ليطمئن الجماهير على تحسن الحالة الصحية لنجم الفريق كالوم هودسون أودوي والذي أصيب بفيروس كورونا.

وتسببت إصابة أودوي بالفيروس الجديد في إغلاق مركز تدريبات نادي تشيلسي لفترة من أجل تعقيمه قبل أن يتم فتحت أبوابه من جديد.

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وحول الأوضاع الراهنة، قال فرانك لامبارد إن الوقت الحالي والذي يتوقف فيه نشاط كرة القدم يقضيه مع الحيوانات الأليفة والأسرة والأطفال.

وأضاف: "كلبي ينبح خلفي في الفيديو هل تسمعوه؟ أنا في منزلي وأقضي وقتي مع الأفراد الذين لم أكن أمتلك الوقت لأعطيهم الاهتمام المطلوب، يجب أن ننظر إلى الإيجابيات في أوقات مثل هذه"

وتابع: "كرة القدم جعلتني لا أمتلك الفرصة لقضاء الكثير من الوقت في المنزل لأكون مع زوجتي وطفلي الذي يبلغ من العمر 18 شهرًا فقط"

وحول اللاعبين قال: "لقد تغير الوضع تمامًا وكل شيء نعيشه في الوقت الحالي هو جديد ولم يمر علينا من قبل، ولكن على الجميع أن يتحملوا هذه الأوقات العصيبة"

وأردف: "لقد تعافى كالوم هودسون أودوي من فيروس كورونا وهذا شيء إيجابي يشعرنا جميعًا بالسعادة ويعطينا الأمل، لقد عانى من الأعراض ولكنه بعد تلقي العلاج بات على ما يرام"

وأكمل: "تحدثت معه أثناء المرض والأسبوع الذي عانى فيه، لقد كانت تجربة قاسية ومفيدة بالنسبة له وأعتقد أنه تعلم منها الكثير كما أخبرني"

واختتم برسالة إلى اللاعبين حيث قال: "عليكم كما هو الحال دائمًا أن تضعوا رعاية عائلاتكم في المقام الأول، يجب أن يكون الدافع لدى الجميع هو الحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم ومن حولهم"

يذكر أن إصابة هودسون أودوي بفيروس كورونا جاءت في نفس اليوم الذي أعلنت فيه إصابة المدير الفني لأرسنال مايكل أرتيتا بالوباء، ما ترتب عليه إيقاف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.