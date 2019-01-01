لامبارد: إصابة ماونت أثرت على مستوانا

خسارة أولى للبلز في دوري الأبطال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عدم رضاه عن خسارة فريقه أمام فالنسيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد عقب المباراة لبي تي سبورت:"ما كان يجب أن نخسر تلك المباراة. على الأقل لا نخسر، كان لدينا فرصنا ثم ركلة الجزاء التي أهدرناها".

وأضاف:"نحن بحاجة للاحتفاظ برؤوس مرفوعة، الطريق لا يزال طويلاً، وهذا درس لنا، الفرق في هذا المستوى يمكنها أن تؤذيك".

وعن إصابة ميسون ماونت قال المدرب:"لقد أثرت على المباراة، نحن نعرف كم يلعب بشكل جيد. إنها إصابة في الكاحل ونتمنى أنها ليست سيئة، سننتظر التشخيص النهائي".

وتابع:"ليفربول خسر الليلة، هذا هو دوري أبطال أوروبا ومبارياته الصعبة. سيكون هناك صدمات في الطريق لنا في ظل مسيرة التغيير الشابة، ولكن أيضاً علينا أن نكون جاهزين لملاقاة ليفربول هذا الأسبوع".

يذكر أن ليفربول خسر أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، قبل أن يلاقي البلوز في الجولة المقبلة من البريميرليج.