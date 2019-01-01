لامبارد: أنا محظوظ بجورجينيو وهذه طبيعة إصابة بيدرو وكانتي

سوبر فرانك يتغزل في هدية ساري الثمينة

تغزل المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد في متوسط ميدانه جورجينيو، معتبرًا نفسه محظوظًا بوجود لاعب بهذه الجودة والكفاءة في تشكيلته.

وجاء البرازيلي الأصل / الإيطالي الجنسية، إلى "ستامفورد بريدج" في صيف 2018، قادمًا من نابولي رفقة المدرب السابق ماوريسيو ساري، ونجح في التعبير عن نفسه كما ينبغي في موسمه الأول، قبل أن يأتي سوبر فرانك ويعتمد عليه في أول 3 مباريات للبلوز في موسم البريميرليج الجديد، بالإضافة مباراة السوبر الأوروبي ضد ليفربول.

وعن رأيه في جورجينيو قال لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإنجليزية "ما أراه في جورجينيو والطريقة التي يمرر بها، هي ما أبحث عنها في المجموعة، لقد قام بتمريرة بعض الكرات الرائعة أمام ليفربول، وأثق أنه يستطيع تكرار ذلك".

وأضاف "يمكنه تنفيذ ما يطلب منه كما ينبغي، وأنا أحب روحه والطريق التي يلعب بها، صحيح شاهدته الموسم الماضي وكنت أعتقد أنه أنهي الموسم بشكل جيد، لكنك لا تعرف اللاعب إلا عندما تقترب منه يومًا بعد يوم، وأنا محظوظ حقًا لوجود جورجينيو معنا".

وعن الإصابة التي ألمت بالإسباني بيدرو، قال "لقد تعرض لإصابة في أوتار الركبة وسنقيم حالته اليومين المقبلين، لكن يبدو لي من الوهلة الأولى أنه لن يكون متاحًا لمباراة الأسبوع المقبل، من الواضح أننا مقبلين على إستراحة دولية، وهذا قد يساعده، مع ذلك سنحاول إعادته في أسرع وقت لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

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وختم بالحديث عن إصابة نجولو كانتي، التي حرمته من خوض مباراة نوريتش سيتي الأخيرة "أوضاعه صعبة لأنه يلعب بشكل مستمر منذ 4 سنوات، كنا نعرف أنه أصيب في نهائي اليوربا ليج الموسم الماضي، وقد أثرت عليه الإصابة في فترة التحضير للموسم الجديد، ثم أصيب مرة أخرى الأسبوع الماضي، وهو ما زال يحاول ونحن نحاول مساعدته على التعافي، لكني أعتقد أن الاستراحة الدولية ستكون أكثر من رائعة بالنسبة له ليعود كما كان".