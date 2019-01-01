لامبارد: أداء تشيلسي يشعرني بلذة وهذا هو سبب الدفع بريس

المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره كريستال بالاس.

أعرب المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته بالفوز الذي حققه البلوز على نظيره كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ ١٢ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن أداء الفريق منحه السعادة في مباراة اليوم بالرغم من تأخر التسجيل للشوط الثاني.

وقال لامبارد: "أنا شعرت بلذة كبيرة بأداء الفريق اليوم وطريقة تعاملنا مع المباراة، وتلقيت نفس السعادة لمشاهدة أداء زوما وتوموري في الدفاع ووسط الملعب وهو يغطي عليهما، ونفس الأمر بالنسبة للهجوم".

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وأكمل عن الشاب ريس جيمس: "لقد كان قرارًا صعبًا أن أدفع به بدلًا من القائد بكل ما يقدمه من مستويات على الجانب الأيمن أو حتى خارج الملعب لكنه كان في حاجة لأول مشاركة كاملة له في الدوري الإنجليزي".

وأضاف لاعبه تامي أبراهام: "الأمر الأهم أن الفريق حقق الثلاث نقاط، لقد أخبرنا المدرب بين الشوطين أن نركز بشكل أكبر وأن الفرص ستأتي".

وأنهى حديثه: "كريستال بالاس فريق رائع ودافعوا بشكل مذهل كوحدة واحدة ونجحوا في بعض الأوقات في جعلنا نغضب بسبب إفسادهم طريقة لعبنا".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره كريستال بالاس في مباراة الجولة الـ١٢ من الدوري الإنجليزي.