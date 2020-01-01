لامبارد: آرسنال تغير مع آرتيتا وهذا موقف تشيلسي تجاه كافاني

هل يتحرك تشيلسي نحو كافاني بعد موافقة باريس سان جيرمان على بيعه؟

أقر المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، بصعوبة صدام الثلاثاء، ضد الجار اللندني آرسنال في ديربي الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإنجليزي في حديثه مع الصحفيين "هل ترغب في المزيد من الوقت بين المباريات؟ لست متأكدًا لأن نفس الأمر ينطبق على آرسنال، وحتمًا ستكون مباراة صعبة للغاية، ونريد تغيير الشعور".

ويقصد سوبر فرانك التغلب على أحزان السقوط الأخير على نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وعن موقف المدفعجية الصعب، قال "هذا الدوري تنافسي جدًا، وبالنسبة لي. أنظر إلى آرسنال باعتباره فريق جيد ولديه لاعبين جيدين، كما أنه تغير بعد وصول مايكل آرتيتا، لذا ينبغي علينا أن نكون على أهبة الاستعداد وفي أفضل حالاتنا".

من جهة أخرى، سُئل عن آخر مستجدات إصابة رييس جيمس وألونسو، فأجاب "جيمس أصيب في الركبة، وليست سيئة، ولكننا سنقرر موقفه من اللعب غدًا، فهو تعرض لإصابة في بداية الموسم، ونأمل أن يكون متاحًا في مباراة الغد. وألونسو استعاد لياقته".

وبخصوص خطة البلوز الشتوية وصحة ما يتردد عن إمكانية ضم إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان، خاصة بعد اعتراف المدير الرياضي ليوناردو بأن الإدارة الباريسية استجابة لطلب الهداف التاريخي، بالسماح له بالرحيل هذا الشتاء.

وفي هذا الصدد قال "لا يوجد شيء وشيك، كافاني؟ بالطبع هو لاعب رائع ولديه خبرة، لكني لست متأكدًا من الوضع".

أما فيما يخص مستقبل أوليفييه جيرو وفيكتور موسيس، قال "ليس لدي ما أقوله عن جيرو، وبالنسبة لموسيس، فسوف يعود –من إعارته في فناربخشة-، ليذهب إلى مكان آخر، والمحادثات جارية في الوقت الراهن".

كما سُئل عن رأيه في تأثير آرتيتا على آرسنال، فكانت إجابته "كان تأثيره سريعًا ومفاجئًا للغاية، وشعرنا بذلك منذ مباراته الأولى معهم، وسوف يحتاج الكثير من الوقت، وهو مدرب جيد وسيحصل على وقته".

وفي الختام رفض إلقاء اللوم على نظيره في مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، بعد اتهامه بالتسبب في إصابة ماركوس راشفورد الأخيرة، قائلاً "لا يمكن انتقاد المدرب بسبب شيء من هذا القبيل".

وسيخوض تشيلسي ديربي الثلاثاء على ملعبه "ستامفورد بريدج"، وهو في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، فيما يقبع آرسنال في منتصف الجدول بعشر نقاط أقل من البلوز.