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لاليغا إي إيه سبورتس تصبح أول دوري لكرة القدم يطبق تقنية «الكرة المتصلة» (Connected Ball) في جميع مبارياته

الدوري الإسباني

التقنية التي تم تطويرها بالتعاون مع PUMA وKINEXON سيتم تطبيقها بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الفنية للحكام (CTA)، اعتباراً من الجولة الأولى لموسم 2026/2027 وفي جميع مباريات لاليغا إي إيه سبورتس، مما يعزز مستويات الدقة والشفافية والثقة في المسابقة بأكملها.

ستصبح لاليغا في أغسطس أول دوري وطني لكرة القدم للمحترفين على مستوى العالم يطبق تقنية «الكرة المتصلة» (Connected Ball) على نطاق واسع، من خلال استخدامها في جميع مباريات لاليغا إي إيه سبورتس، ودمجها إلى جانب تقنيتي حكم الفيديو المساعد (VAR) والتسلل شبه الآلي (SAOT)، بما يعزز مكانة لاليغا باعتبارها جهة رائدة عالمية في الابتكار في كرة القدم، والتطور التكنولوجي ونزاهة المسابقة.


La liga Connected BallGOAL AR


كما تعزز هذه المبادرة التزام لاليغا بمواصلة تطوير التجربة السمعية والبصرية، والطريقة التي يتابع بها المشجعون والقنوات الناقلة الحصرية والمنصات الرقمية كرة القدم.


La liga Connected BallGOAL AR


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