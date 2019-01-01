لالانا: مباراة بيرنلي انطلاقة جديدة في مسيرتي

تعرف على تصريحات لالانا عقب الفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تمنى آدم لالانا، لاعب ليفربول، أنّ تكون مباراة بيرنلي انطلاقة جديدة بعد الإصابات التي أبعدته عن الملاعب نحو عامين.

لالانا شارك أساسيًا في ليلة فوز ليفربول برباعية لهدفين على بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وقال لاعب ساوثامبتون السابق في تصريحات لشبكة "BT" البريطانية: "سوف استمر في القيام بدوري ومساعدة الفريق في كل دقيقة أشارك فيها حتى نهاية الموسم".

وتابع: "أتمنى أن تكون هذه المباراة بداية انطلاقة جديدة لي في مسيرتي مع الريدز. لقد استمتعت بالمباراة وأتطلع للمزيد".

وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تحدث لالانا عن مباراة بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

👟 34 هدفًا بالقدم اليمنى

👟 11 هدفًا بالقدم اليسرى

😎 5 أهداف بالرأس



هـــــ50ـــدفًا لساديو ماني بقميص ليفربول! 🔴 pic.twitter.com/NAwcjdMLWu — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019

وواصل: "ظروف هذه المباراة مختلفة عن لقاء دوري الأبطال، الأجواء المناخية كانت صعبة من البداية بعد أن كان الجو مشمسًا بدأت تمطر".

واختتم: "بيرنلي قدّم مباراة جيدة وكان منافسًا صعبًا وبما أنّ اللقاء انتهى علينا التركيز على مواجهة بايرن ميونخ والعبور إلى ربع النهائي".

ليفربول كان قد تعادل على أرضه دون أهداف أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 16 من التشامبيونزليج.