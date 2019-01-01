لالانا يعبر عن سعادته بتغيير مركزه في ليفربول

الدولي الإنجليزي يعاني من الإصابات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب آدم لالانا، لاعب ليفربول، بتغيير مركزه من قبل المدير الفني يورجن كلوب خلال المباريات التحضيرية للموسم المقبل.

ولعب لالانا في قلب خط الوسط وليس في مركزه المعتاد كصانع ألعاب، وشبه كلوب مركزه الجديد بدور جورجينيو، لاعب تشيلسي.

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وقال لالانا مع موقع ليفربول الرسمي: "يعجبني الأمر، لعبت بمركزي الجديد أكثر من مرة في التحضيرات وأستمتع به لأني أحصل على الكرة كثيراً".

وأكمل: "يجب أن أتحسن بالطبع وأتعلم أكثر لأتقفنه، ولكن أنا سعيد باللعب عموماً واكتساب اللياقة، المدرب أخبرني أنني يمكنني اللعب في هذا المركز لأنه سيقدم شيئاً مختلفاً لليفربول".

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وعانى لالانا الموسمين الماضيين من تعدد الإصابات التي أبعدته عن المشاركة بشكل منتظم مع ليفربول.

وفاز ليفربول الأربعاء ودياً على ليون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد ضمن التحضيرات للموسم المقبل.