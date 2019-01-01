لالانا: في ليفربول لا نهتم بما يفعله الآخرون

لالانا يتحدث حول تركيز لاعبي ليفربول على أنفسهم فقط

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد النجم الإنجليزي آدم لالانا أنه هو وزملاءه والجميع في ليفربول لا يركز إلا على الفريق، ولا يلتفتون لما يقولوه الآخرون.

وكان ليفربول قد سقط في فخ التعادل أمس الإثنين أمام مضيفه ويست هام يونايتد، في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وعقب المباراة تحدث الكثيرون عن اقتراب ليفربول من فقدان صدارة الدوري، خاصة بعدما أصبح الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي 3 نقاط فقط.

ولكن آدم لالانا لم يعطِ اهتمامًا لهذه الأمور، حيث أكد أنه هو وزملاءه والجميع في ليفربول لا يفكر في ما يقال، ويفكرون فقط في الاستمرار في المنافسة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

وقال لالانا: "صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مطمعًا للجميع، لذا ففي هذه الأوقات الحاسمة يتحدث الجميع حولها، ما علينا ألا نهتم وأن نواصل العمل فقط"

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يذكر أن ليفربول كان قد تعادل في مبارتيه الأخيرتين أمام ليستر سيتي وويست هام يونايتد، الأمر الذي جعل صدارته للبريميرليج مهددة.