ليفربول

لالانا: أستحق عقدًا جديدًا في ليفربول

التعليقات()
Getty
لالانا غير قلق من اقتراب نهاية عقده مع ليفربول ويؤكد استحقاقه لعقد جديد

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال آدم لالانا نجم نادي ليفربول إنه غير قلق من انتهاء عقده في يونيو من العام المقبل، نظرًا لشعوره بأنه يستحق عقدًا جديدًا مع الفريق.

اختيارات المحررين

وكان لالانا قد انضم إلى ليفربول في صيف العام 2014 قادمًا من ساوثامبتون، بعد أداء مميز قدمه النجم الإنجليزي الشاب وقتها مع القديسين.

ومع اقتراب نهاية عقده مع الفريق، وملازمته لمقاعد البدلاء لفترة طويلة، يشعر لالانا أنه قدم مع الفريق ما يستحق البقاء في صفوفه لفترة مقبلة.

وقال لالانا إنه لا يشعر بالقلق من اقتراب نهاية عقده مع الفريق وعدم تجديده حتى الآن على الرغم من تبقي 9 أشهر فقط على نهايته في يونيو المقبل.

وأضاف أنه سعيد في ليفربول وسعيد بالعمل الذي قدمه مع الفريق في الأوقات الأخيرة، مؤكدًا أن جهوده تلك يستحق عليها التقدير من قبل النادي.

مهاجم بلباو يُفسر .. لماذا أعطى ظهره لمانشستر يونايتد وقبله ليفربول؟

يذكر أن لالانا كان قد حظي بدعم كبير من يورجن كلوب قبل بداية الموسم الحالي، الرجل الذي رفض التعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية وقرر المراهنة على العناصر التي يمتلكها.

 

إغلاق