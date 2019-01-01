لالانا: أستحق عقدًا جديدًا في ليفربول

لالانا غير قلق من اقتراب نهاية عقده مع ليفربول ويؤكد استحقاقه لعقد جديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال آدم لالانا نجم نادي ليفربول إنه غير قلق من انتهاء عقده في يونيو من العام المقبل، نظرًا لشعوره بأنه يستحق عقدًا جديدًا مع الفريق.

وكان لالانا قد انضم إلى ليفربول في صيف العام 2014 قادمًا من ساوثامبتون، بعد أداء مميز قدمه النجم الإنجليزي الشاب وقتها مع القديسين.

ومع اقتراب نهاية عقده مع الفريق، وملازمته لمقاعد البدلاء لفترة طويلة، يشعر لالانا أنه قدم مع الفريق ما يستحق البقاء في صفوفه لفترة مقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وقال لالانا إنه لا يشعر بالقلق من اقتراب نهاية عقده مع الفريق وعدم تجديده حتى الآن على الرغم من تبقي 9 أشهر فقط على نهايته في يونيو المقبل.

وأضاف أنه سعيد في ليفربول وسعيد بالعمل الذي قدمه مع الفريق في الأوقات الأخيرة، مؤكدًا أن جهوده تلك يستحق عليها التقدير من قبل النادي.

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يذكر أن لالانا كان قد حظي بدعم كبير من يورجن كلوب قبل بداية الموسم الحالي، الرجل الذي رفض التعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية وقرر المراهنة على العناصر التي يمتلكها.