لاكسالت يقترب من أتالانتا.. ووكيله يشيد بإدارة ميلان

مصير اللاعب يقترب من الحسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد أرييل كراسوسكي وكيل اللاعب دييجو لاكسالت ظهير ميلان الإيطالي، أن موكله سيغادر على سبيل الإعارة هذا الموسم.

وكان الوكيل قد اجتمع بإدارة ميلان اليوم وفقاً لما تقرر قبل بضعة أيام، لبحث مستقبل اللاعب الأوروجوياني.

وقال كراسوسكي في تصريحات صحفية:" لقد كان اجتماعاً إيجابياً، حاولنا العثور خلاله على أفضل حل لدييجو وميلان".

وأضاف:"سنواصل العمل بتناغم مع الإدارة، وتحدثنا مع بعض الأندية، ولكن لا يوجد شيء صلب حتى الآن".

يذكر أن جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي سبورت أكد أن كراسوسكي سيجتمع بإدارة أتالانتا لحسم اتفاق إعارة مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم.