لاكازيت يُناصر مشجعًا طالب برحيل إيمري وسب تشاكا!

الداخل في آرسنال متوتر للغاية..

يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام داخل جدران آرسنال، وذلك بعد واقعة أخرى من لاعب آخر تُثير الجدل في أوساط الفريق اللندني.

آرسنال تعادل مع كريستال بالاس، في الجولة العاشرة من البريميرليج، بهدفين لكل فريق، وسط انتقادات كثيرة للمدرب أوناي إيمري بعدما فقدت كتيبته التقدم بهدفين نظيفين.

كما حدثت واقعة مؤسفة بين جرانيت تشاكا، قائد الفريق، والجمهور بعد استبداله، حيث قام بسب الجمهور وخلع قميصه ورماه في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس على خلفية تعرضه لهجوم عنيف من جماهير ملعب الإمارات اعتراضًا على تواضع ما يقدمه من عطاء.

الواقعة الجديدة بطلها هو ألكسندر لاكازيت، إذ قام الدولي الفرنسي بالإعجاب بكلمات أحد مشجعي الجانرز على موقع إنستجرام والتي تحتوي على انتقادات للمدرب إيمري وسباب لتشاكا.

"أنا آسف، ولكن كفى! لا يُمكنك أن تتقدم 2/0 في ملعبك على كريستال بالاس وتتعادل في النهاية. إيمري، لقد ناصرتك كثيرًا ولكن هذا يكفي. أما تشاكا فـ******، لا أريد أن أراه مجددًا في آرسنال."

إيمري يُهاجم تقنية الفيديو ويعترف بخطأ تشاكا في التعامل مع الجماهير

بهذه الكلمات عبّر مشجع آرسنال غضبه، إلى جانب إرفاقه لصورة له وهو يقوم بحركة مشينة في إشارة لإيمري وتشاكا، ويبدو أن الكلام قد أعجب لاكازيت الذي لا يعيش أفضل أيامه مع إيمري هو الآخر.

يذكر أن لاكازيت قد شارك فقط في 5 مباريات لآرسنال في الدوري ومباراة وحيدة في الدوري الأوروبي، وسجل هدفين، ولا يُعد من خيارات إيمري الأساسية، إذ يفضل المدرب الإسباني دائمًا الدفع ببيير أوباميانج في مركز المهاجم.