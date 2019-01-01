لاكازيت يكشف عن نصيحة إيمري للاعبي أرسنال أمام نابولي

يرى أن فريقه استحق التغلب على نظيره الإيطالي

أكد أليكساندر لاكازيت مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي، أن المدرب أوناي إيمري نصح فريقه بالهجوم خلال مواجهته مع نابولي.

أرسنال نجح في التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على نابولي بهدف دون رد، في إياب دور الثمانية من البطولة.

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الفوز يُضاف لثنائية أخرى أحرزها المدفعجية بشباك الفريق الإيطالي بالذهاب، ليكشف لاكازيت عن نصائح إيمري للمباراة.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"المدرب أرادنا أن نسجل، كان يعلم خطورة نابولي وأيضاً صعوبة تسجيلهم 4 أهداف".

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وأضاف:"حصلنا على الدعم الكافي من الجميع، لعبنا أفضل منهم بالكرة واستحقينا الفوز".

يذكر أن أرسنال يستعد لملاقاة فالنسيا يوم الخميس 2 مايو القادم في ذهاب نصف النهائي على ملعب الإمارات، قبل التوجه لميستايا بعدها بأسبوع لخوض لقاء الإياب.