لاكازيت يقود هجوم أرسنال ضد رين بعد تخفيف عقوبته

تعرض للطرد أمام باتي بوريسوف وكان من المقرر إيقافه 3 مباريات

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أنباء سعيدة لأرسنال بخصوص مهاجمه الفرنسي أليكساندر لاكازيت.

مهاجم المدفعجية تعرض للطرد أمام باتي بوريسوف في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

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اليويفا قرر إيقاف لاكازيت لمدة 3 مباريات بسبب هذا الطرد، بداعي سوء السلوك بعد لكمة لاعب الفريق البيلاروسي.

وبعد غيابه عن مباراة الإياب ضد باتي، وكذلك ذهاب دور الـ16 أمام رين الفرنسي، قرر الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبة.

وأعلن أرسنال عبر موقعه الرسمي، أن العقوبة تقلصت إلى مباراتين فقط، ليشارك لاكازيت في مباراة العودة الخميس القادم.

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الأنباء تمثل دفعة قوية للمدرب أوناي إيمري، لتعزيز خياراته الهجومية قبل المباراة الهامة.

ويحتاج أرسنال للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل لدور الثمانية، بعد خسارته للذهاب على أرض رين بنتيجة 3/1.