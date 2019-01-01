لاكازيت يشعل التكهنات حول مستقبله بالظهور في برشلونة

المهاجم الفرنسي ربما يرحل عن المدفعجية هذا الصيف

شوهد المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، في مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الجمعة، ليشعل التكهنات حول مستقبله مع أرسنال.

لاكازيت تعرض لصدمة قوية مع المدفعجية هذا الأسبوع، بعد الخسارة من تشيلسي 4/1 في نهائي الدوري الأوروبي.

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مهاجم أرسنال يعتبر من أبرز المرشحين للانتقال لبرشلونة هذا الصيف، في ظل محاولات النادي لضم منافس للويس سواريز.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن اللاعب تواجد بأحد المطاعم في برشلونة، وسط تكهنات حول اجتماعه بالنادي الإسباني.

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وأوضحت أن خسارة أرسنال للدوري الأوروبي، وعدم تأهله لدوري أبطال أوروبا، ربما يجعل اللاعب يطلب الرحيل عن الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن لاكازيت نجح في تسجيل 19 هدف وصناعة 13 في 49 مباراة مع أرسنال هذا الموسم.