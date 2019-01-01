لاكازيت: مواجهة نيوكاسل كانت صعبة رغم الفوز

مهاجم آرسنال سعيد بالفوز على نيوكاسل وإحرازه هدف تأمين النقاط الثلاث

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب ألكساندر لاكازيت مهاجم فريق آرسنال عن سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج، والتي انتهت بفوز المدفعجية بهدفين مقابل هدف.

وكان لاكازيت قد اختتم أهداف المباراة التي نجح آرسنال بسببها في الصعود للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج.

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وقال اللاعب الفرنسي في تصريحاته عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة وكنا نعرف ذلك قبل خوضها، لقد طلب منا إيمري التحلي بالصبر وهذا ما فعلناه، لقد حضرنا لخوض المباراة بمشاهدة لقطات مسجلة لأسلوب لعبهم".

كما أضاف مهاجم النادي اللندني: "الأمور أفضل من الموسم الماضي، سعيد بإحرازي للأهداف ولكن الأهم هو الفوز والظفر بالنقاط من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا".

ولم ينس لاكازيت الإشادة بزميله في الهجوم أوباميانج وقال: "هو وأنا نضيف للفريق مثل باقي اللاعبين، هو يساعدني على إحراز الأهداف، وأنا أيضًا".

يذكر أن توتنهام ومانشستر يونايتد هم أقرب ملاحقي آرسنال بفارق نقطتين.