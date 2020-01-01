لاكازيت معترفًا بضعف آرسنال: عار ونلعب بسذاجة!

الإحباط يسيطر على المهاجم الفرنسي قبل زيارة "ستامفورد بريدج"

أدلى مهاجم آرسنال ألكسندر لاكازيت بتصريحات صادمة للمشجعين، معترفًا بشكل لا لبس فيه، أن الفريق يؤدي بسذاجة مبالغ فيها، وحتى بعد وصول الإسباني مايكل آرتيتا.

وأشار صاحب الـ28 عامًا، إلى أن انتكاسة عطلة نهاية الأسبوع ضد شيفيلد يونايتد، لخصت حال المدفعجية منذ بداية هذا الموسم.

وقال في تصريحات خاصة لشبكة " RMC" الفرنسية "الأمر لم يكن خطيرًا للغاية، لكن هذا المباراة (شيفيلد يونايتد)، تلخص لنا حال آرسنال هذا الموسم، فقط تحكمنا بالمباراة لكننا لم نتجاوزها".

وأضاف "نحن ساذجون للغاية في الوقت الراهن، ونحتاج أن نكون أكثر تماسكًا واتساقًا خاصة بعد الدقيقة 90".

وتابع "ينبغي علينا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك، لدينا من الجودة ما يكفي. إنه عار".

وكان المهاجم البرازيلي اليافع جابرييل مارتينيلي قد تقدم للمدفعجية في الدقيقة 45، إلا أن جون فليك نجح في إدراك هدف التعديل للضيف العريق قبل إطلاق صافرة النهاية بسبع دقائق فقط.

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وتسببت هذه النتيجة في تراجع الفريق إلى منتصف جدول ترتيب أندية البريميرليج، بالوصول للنقطة الـ29، متأخرًا بعشر نقاط كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وذلك قبل مباراتهما معًا، المقرر لها مساء الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج".